Via Garibaldi, arriva la nuova segnaletica 

Avevano chiesto i dossi i residenti di via Garibaldi, ma per il momento dovranno accontentarsi della nuova segnaletica. Nella strada nel cuore del centro storico dove, nonostante i limiti di velocità, si continua a correre anche a 100 chilometri orari con un susseguirsi di incidenti, nei giorni scorsi sono state tracciate le nuove strisce pedonali e le scritte “stop” oltre che delineati i parcheggi per mettere ordine nella zona e prevenire la sosta selvaggia.

Un provvedimento importante che però non riduce i pericoli. Nella via infatti si continua a passare a velocità sostenuta mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni, numerosi per la presenza di molte attività nella zona. Anche dal personale dell’asilo che si affaccia su via Garibaldi qualche tempo fa era arrivata la richiesta di sistemare un attraversamento pedonale rialzato per evitare i pericoli per i bambini che frequentano l’istituto.

All’ingresso della via è presente non solo il cartello che impone il limite di velocità a trenta chilometri orari ma anche quello che vieta l’accesso ai mezzi pesanti, che però continuano a passare tutti i giorni e a tutte le ore. In via Garibaldi in precedenza erano stati sistemati anche i dissuasori al lato della strada per consentire il passaggio in sicurezza dei pedoni. (g. da.)

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