Ritrovato morto dopo un mese: confessa l’amico 

CASERTA. Ucciso a coltellate dall'amico e gettato in un cortile di un palazzo disabitato a pochi passi dal centro cittadino. Ha trovato l'epilogo peggiore a San Castrese, frazione del Comune di Sessa Aurunca (Caserta), la vicenda del 20enne Vincenzo Iannitti, scomparso il 19 marzo scorso e il cui corpo in avanzata decomposizione è stato ritrovato lunedì sera in quel cortile, nascosto sotto una coperta stesa con pietre e altro materiale.

A ucciderlo è stato l'amico 19enne di origini romene, Victor Uratoriu, residente nell'abitazione vicina al palazzo in cui è stato trovato il corpo, e anche l'ultima persona con cui Vincenzo era stato visto prima di sparire nel nulla. Victor, portato in caserma dopo il ritrovamento del cadavere, ha confessato ai carabinieri e al pm di aver inferto due coltellate a Vincenzo dopo una lite per futili motivi, e di averlo gettato dalla terrazza della sua abitazione nella casa abbandonata attigua alla sua; ha poi raccontato di aver nascosto il cadavere sotto la coperta ed altro materiale, ma non ha dato conto di alcun movente particolare, apparendo agli inquirenti molto freddo.

«Ho conosciuto il presunto assassino il giorno della scomparsa di mio figlio, mi disse che Vincenzo sarebbe dovuto andare a Roma, secondo me ha depistato le indagini fin dall'inizio. Io chiedo solo giustizia», ha detto Marco Iannitti, papà della vittima, intervenendo su Rai 2. Proprio Victor, qualche giorno dopo la scomparsa di Vincenzo, aveva inoltrato al padre del 20enne un messaggio in cui si segnalava la presenza di Vincenzo a Roma, un modo per depistare. Eppure i sospetti sul 19enne erano nati sin da quel 19 marzo, quando la madre della vittima si era presentata ai carabinieri per denunciarne la sparizione. Il giorno prima, 18 marzo, la data probabile del delitto, Victor era andato in ospedale per farsi curare una profonda ferita d'arma da taglio, poi suturata con 25 punti. Una ferita che potrebbe essere stata la conseguenza di una colluttazione con il 20enne.

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