«Loredana era a terra e lo supplicava di non farle del male» 

VIGNALE MONFERRATO. Ha urlato più volte di lasciarla stare e di lasciarla andare via, ma non è servito a nulla. Così i testimoni hanno raccontato gli istanti che hanno preceduto il femminicidio di Loredana Ferrara, la 53enne uccisa lunedì a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dal suo ex compagno Silvio Gambetta.

La donna, hanno detto a inquirenti e investigatori le persone che hanno assistito alla scena, urlava «a voce altissima» di lasciarla stare e quando era già a terra ha supplicato più volte l'uomo di non farle del male. Ma l’uomo, un 57enne che ora viene descritto come una persona «instabile, violenta e possessiva», non si è fermato. La Procura di Vercelli ha disposto il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi, per non pregiudicare l'attività d’indagine sul movente e l'esatta dinamica del delitto: a quanto pare non sarebbe escluso che Gambetta, alla guida di un pick-up, possa prima aver tentato di investire l’ex compagna, imboccando la salita di piazza Italia, per poi accoltellarla alla gola in via Manzoni.

Loredana Ferrara invece viene descritta dai conoscenti come «tranquilla, anche nella stessa mattina di lunedì. Sempre sorridente, anche se molto riservata e poco incline alle confidenze. Una persona squisita, che mancherà tantissimo». Di Silvio Gambetta e della situazione diventata troppo tesa con Loredana avrebbe saputo anche l'ex marito della donna, con cui si sentiva. Finché è rimasto nella vicina Casale Monferrato, l'uomo l'avrebbe anche aiutata. Oggi intanto, alle 18, nella chiesa del paese si terrà un rosario e una messa per ricordare la donna. «Uniti a mamma Emma, pregheremo anche per il figlio Silvio» dice il parroco don John, in riferimento all'ex convivente, arrestato per un vile femminicidio.

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