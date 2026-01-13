VaiOnline
Sicurezza.
14 gennaio 2026 alle 00:31

Via Fiume, sì alla “zona 30” a ridosso dei nuovi dossi 

Limite di 30 chilometri orari a ridosso dei due nuovi attraversamenti pedonali rialzati di via Fiume, esattamente come già in vigore - per legge - in prossimità degli altri 28 già realizzati da tempo in città. «La regola, volta a prevenire e ridurre il tasso di incidentalità stradale nel territorio comunale, è in vigore a Quartu ormai da quasi due anni e ora interessa anche via Fiume, a seguito dell’installazione dei transiti per i pedoni all’altezza di fronte ai giardini di via Austria e in prossimità di via Generale Dalla Chiesa», spiegano dal Comune.

In vista ci sono altri attraversamenti pedonali rialzati, annunciati dal Comune con l’obiettivo di garantire più sicurezza per i pedoni e quindi abbattere ulteriormente il numero di incidenti stradali e investimenti, oltre 30 solo lo scorso anno. «L’intervento su via Fiume non sarà isolato», aveva annunciato l’assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori poche settimane fa in occasione del via alla realizzazione delle nuove strisce pedonali rialzate, «analoghe opere sono già programmate anche in viale Colombo e in via Marconi, nell’ottica di una strategia coerente e progressiva di miglioramento della sicurezza e della vivibilità delle nostre strade».

