Mezza città in ostaggio per un albero 

Nella città dei cantieri infiniti e degli incidenti all’ordine del giorno (l’ultimo ieri sera sull’Asse mediano), capita anche che la circolazione di interi quartieri venga tenuta in ostaggio da un albero pericolante. È successo in via Giussani: cinque giorni di blocchi per l’accesso a viale Buoncammino da piazza d’Armi. Risultato: ingorghi e manovre azzardate. Tutta colpa di un pino, tutelato dalla Soprintendenza, a rischio cedimento. Gli uffici hanno finalmente “dialogato” e oggi il Comune dovrebbe procedere con l’abbattimento. Foto di Max Solinas.

a pagina 17

