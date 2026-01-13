Tyrrhenian link, il nodo del risanamento 

Il cantiere è ancora all’opera ma, entro qualche mese, sbaraccherà. I lavori per il Tyrrhenian link – stando a quanto ha comunicato Terna – volgono alla conclusione. I cavi da Terra Mala, in territorio di Quartu, sono stati collegati a Termini Imerese in poco più di tre mesi, coprendo in tutto 480 chilometri. La posa è avvenuta in due fasi: la prima, di 200 chilometri, conclusa a settembre; la seconda, di 280, avviata a fine novembre. Le attività sono terminate al largo della costa quartese a bordo della nave Aurora di Nexans, leader mondiale nella progettazione e realizzazione di sistemi di collegamento via cavo. Il Tyrrhenian Link, per il quale Terna prevede un investimento di 3,7 miliardi, comprende due collegamenti: il ramo est tra Campania e Sicilia e il ramo ovest tra Sicilia e Sardegna. Il completamento dell’opera è previsto per il 2028. A Terra Mala c’è ora il nodo del risanamento. «Speriamo mantengano gli impegni sul ripristino dei luoghi», dice Gianni Cossu, tra i principali oppositori dell’intervento. «Terra Mala è solo il primo caso, il simbolo di uno scempio autorizzato e realizzato in spregio di tutte le normative paesaggistiche e urbanistiche. Hanno sbancato una spiaggia, distrutto un tratto di litorale che appagava l’ambizione dei residenti di fare un bagno al mare senza doversi spostare da casa. Ora anche le abitazioni valgono il 30-40% in meno e nessuno ha proposto indennizzi. Solo tagli stradali, lavori nella spiaggia distrutta, senza contare il ronzio che sarà rilasciato dalla cabina elettrica quando non ci sarà più il cantiere. Ma credo che», conclude Cossu, «con il surplus di produzione data in aumento con gli anni, ci sarà necessità di altri Tyrrhenian Link» .

