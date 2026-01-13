VaiOnline
Enti locali.
14 gennaio 2026 alle 00:33

E dal Governo arrivano altre risorse per 49 centri sardi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La nuova classificazione dei Comuni montani prevista nel dpcm del Governo è inadeguata e ingiusta perché punta solo a una riduzione del numero complesivo». Lo ha dichiarato l’assessore agli Enti locali Francesco Spanedda intervenuto in chiusura della seduta congiunta col Cal. Infatti, ha precisato ribadendo quanto anticipato dal sindaco di Oliena, «è attualmente in discussione il ddpcm dove è stabilito che i comuni siano classificati in base alla pendenza e all’altitudine eliminando i criteri economici». E adesso, «come Regione sarda stiamo proponendo alternative. Teniamo il punto insieme ad Emilia Romagna, Puglia e Marche. L’ipotesi è quella di introdurre delle deroghe per rappresentare meglio i diversi territori italiani».

Buone notizie per i Comuni sono invece quelle riportate dal deputato di FdI Gianni Lampis. Ovvero, i quasi 3 milioni di euro alla Sardegna in arrivo grazie al bando nazionale “Risorse in comune” per supportare i Comuni nel rafforzamento organizzativo e amministrativo. Ebbene, i centri finanziati per la Sardegna dal decreto del dipartimento di Funzione pubblica sono 49. Le risorse sono così ripartite: 141mila euro a Capoterra, Carbonia, Iglesias, Olbia, Quartu; 110mila a Monserrato, Selargius, Sestu, Sinnai, Sorso; 77mila ad Arzachena, Guspini, La Maddalena, Ozieri, San Gavino Monreale, Tempio, Tortolì, Villacidro; 44mila ad Arbus, Bosa, Budoni, Cabras, Calangianus, Carloforte, Castelsardo, Decimomannu, Dolianova, Domusnovas, Dorgali, Ittiri, Lanusei, Macomer, Maracalagonis, Muravera, Orosei, Pabillonis, Pula, San Teodoro, Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi, Santa Teresa Gallura, Sarroch, Sennori, Terralba, Uta, Villasimius.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il via libera al Senato, slitta il pronunciamento della Camera

Il Governo blinda il suo decreto I comitati: norme da impugnare

Domani il voto di fiducia sul provvedimento 
Lo. Pi.
Finanziaria

Cento milioni ai sindaci, si cerca l’intesa

Il Cal insiste: «Subito in manovra». Centrodestra d’accordo, maggioranza ancora divisa 
Roberto Murgia
L’emergenza

Cervi e cinghiali, incubo sulle strade

Durante gli ultimi due anni tre morti a Pula, Ploaghe e Illorai 
Luigi Almiento
L’inchiesta

Un’enorme distesa di marijuana

Tra Orani e Sarule la più grande coltivazione scoperta nell’Isola: 4 arresti 
Fabio Ledda