17 settembre 2025 alle 00:24

Via Crispi, verso il cambio del senso di marcia 

Partono gli interventi sulla segnaletica per il cambio della viabilità in via Crispi. La rivoluzione alla circolazione è programmata a partire da domani: «gli operai saranno al lavoro dalle 6 del mattino», spiega il Comune. «in modo da interferire il meno possibile con il traffico».

Al termine degli interventi sarà operativo il senso unico di circolazione in via Crispi dal Largo Carlo Felice verso via Sassari. Da quest’ultima sarà quindi vietato l'ingresso in direzione via Crispi, mentre in via Angioy sarà consentita la svolta a sinistra verso Piazza del Carmine..

L'intervento ha come obiettivo la regolamentazione del traffico nella zona di via Roma, al termine dei lavori di riqualificazione: in particolare, l'alleggerimento dei flussi dal largo Carlo Felice verso la stessa via Roma. Saranno poi regolamentati anche gli impianti semaforici dell'area.
