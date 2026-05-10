Vermentino, bianchi e rossi: i premiati 

Si è conclusa ieri la quindicesima edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival, occasione conviviale ma anche di incontro tra aziende, buyer nazionali e internazionali, stampa specializzata e appassionati. Tra i momenti più attesi, le degustazioni, gli eventi fuori fiera e il conferimento dei riconoscimenti del PCWFF Award, dedicati ai vini, agli spirits e alle personalità che si sono distinte nel panorama enogastronomico.

Con la degustazione alla cieca condotta da Ais Sardegna, l’associazione dei sommelier dell’isola, sono stati premiati i vini partecipanti al Porto Cervo Wine & Food Festival. Tra i sardi, nella categoria Vermentino di Gallura DOCG si è imposto il superiore 2023 delle Tenute Campianatu, tra i bianchi sardi Case delle Fate Valli di Porto Pino Igt 2023 della Cantina Santadi, tra i rossi sardi Carros Nepente di Oliena classico 2021 dell’azienda vitivicola Fratelli Puddu.

Un premio speciale è stato quello dedicato a personalità e aziende del mondo del vino che si sono particolarmente distinte sulla scena sarda e nazionale. Premio alla carriera per Tore Sechi, Ambasciatore del cibo Andrea Eriu, Ambasciatore del vino Simone Sechi, lavoro di coppia nel mondo del cibo Federica Sopracase e Pier Francesco Fracassi, Premio immagine e comunicazione Tenuta Castelsanto.

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