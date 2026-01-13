VaiOnline
Radiolina
14 gennaio 2026 alle 00:27

“Unione Cult” Domani alle 14.30 c’è Caterina Murino  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ospite di Francesco Abate e di Francesca Figus , Caterina Murino è arrivata ieri mattina negli studi di piazza L’Unione Sarda a Cagliari per raccontare, ai microfoni di “Unione Cult”, il salotto culturale in onda domani alle 14.30 su Radiolina, il suo ritorno a Cagliari, sul palcoscenico del Teatro Massimo. L’attrice, infatti, è la protagonista de “La Vedova Scaltra” di Carlo Goldoni, in cartellone da oggi a domenica con i seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.30 – turni A, B e C, venerdì anche la pomeridiana alle 16.30 – turno P, sabato alle 19.30 – turno D e domenica alle 19 – turno E). Lunedì 19 gennaio Caterina Murino sarà alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari per la Stagione 2025-2026 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna. La divertente e maliziosa commedia, scritta a metà del ‘700, affronta la questione dell'emancipazione femminile attraverso la figura di Rosaura, un'affascinante e ricca vedova in cerca di marito che sceglie tra i numerosi corteggiatori colui che dimostra di amarla e rispettarla, scoprendosi a sua volta innamorata, ma rivendicando la propria libertà.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il via libera al Senato, slitta il pronunciamento della Camera

Il Governo blinda il suo decreto I comitati: norme da impugnare

Domani il voto di fiducia sul provvedimento 
Lo. Pi.
Finanziaria

Cento milioni ai sindaci, si cerca l’intesa

Il Cal insiste: «Subito in manovra». Centrodestra d’accordo, maggioranza ancora divisa 
Roberto Murgia
L’emergenza

Cervi e cinghiali, incubo sulle strade

Durante gli ultimi due anni tre morti a Pula, Ploaghe e Illorai 
Luigi Almiento
L’inchiesta

Un’enorme distesa di marijuana

Tra Orani e Sarule la più grande coltivazione scoperta nell’Isola: 4 arresti 
Fabio Ledda