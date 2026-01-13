“Unione Cult” Domani alle 14.30 c’è Caterina Murino  

Ospite di Francesco Abate e di Francesca Figus , Caterina Murino è arrivata ieri mattina negli studi di piazza L’Unione Sarda a Cagliari per raccontare, ai microfoni di “Unione Cult”, il salotto culturale in onda domani alle 14.30 su Radiolina, il suo ritorno a Cagliari, sul palcoscenico del Teatro Massimo. L’attrice, infatti, è la protagonista de “La Vedova Scaltra” di Carlo Goldoni, in cartellone da oggi a domenica con i seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.30 – turni A, B e C, venerdì anche la pomeridiana alle 16.30 – turno P, sabato alle 19.30 – turno D e domenica alle 19 – turno E). Lunedì 19 gennaio Caterina Murino sarà alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari per la Stagione 2025-2026 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna. La divertente e maliziosa commedia, scritta a metà del ‘700, affronta la questione dell'emancipazione femminile attraverso la figura di Rosaura, un'affascinante e ricca vedova in cerca di marito che sceglie tra i numerosi corteggiatori colui che dimostra di amarla e rispettarla, scoprendosi a sua volta innamorata, ma rivendicando la propria libertà.

