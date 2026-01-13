VaiOnline
Jerzu.
14 gennaio 2026 alle 00:28

Un’area per la sosta camper a Sant’Antonio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il primo e il secondo lotto delle scuole elementari di Jerzu sono la polpa del piano triennale delle opere pubbliche. Gli interventi annunciano un investimento di 10 milioni di euro.

Un milione di euro è destinato alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento dei canali tombati e dei canali di guardia: interventi utili a mettere in sicurezza il paese e a ridurre il rischio idrogeologico.

Dentro, fra le altre opere, c’è pure un’area di sosta camper a Sant’Antonio e lavori di viabilità. «Il Piano - dice il sindaco, Carlo Lai - rappresenta uno degli strumenti più importanti per dare concretezza alla nostra idea di futuro: programmazione, serietà e interventi utili alla comunità. Per Jerzu avere una visione chiara e un percorso definito significa riuscire a trasformare i bisogni quotidiani dei cittadini in opere reali e durature. I risultati di questi mesi ci stanno dando grandi soddisfazioni. Stiamo portando avanti interventi importanti e stiamo intercettando numerosi finanziamenti, partecipando con determinazione a bandi e opportunità regionali e nazionali. Questo lavoro dimostra che anche i piccoli paesi possono essere protagonisti se c’è capacità di progettazione, collaborazione tra uffici e amministrazione». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il via libera al Senato, slitta il pronunciamento della Camera

Il Governo blinda il suo decreto I comitati: norme da impugnare

Domani il voto di fiducia sul provvedimento 
Lo. Pi.
Finanziaria

Cento milioni ai sindaci, si cerca l’intesa

Il Cal insiste: «Subito in manovra». Centrodestra d’accordo, maggioranza ancora divisa 
Roberto Murgia
L’emergenza

Cervi e cinghiali, incubo sulle strade

Durante gli ultimi due anni tre morti a Pula, Ploaghe e Illorai 
Luigi Almiento
L’inchiesta

Un’enorme distesa di marijuana

Tra Orani e Sarule la più grande coltivazione scoperta nell’Isola: 4 arresti 
Fabio Ledda