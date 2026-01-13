Un’area per la sosta camper a Sant’Antonio 

Il primo e il secondo lotto delle scuole elementari di Jerzu sono la polpa del piano triennale delle opere pubbliche. Gli interventi annunciano un investimento di 10 milioni di euro.

Un milione di euro è destinato alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento dei canali tombati e dei canali di guardia: interventi utili a mettere in sicurezza il paese e a ridurre il rischio idrogeologico.

Dentro, fra le altre opere, c’è pure un’area di sosta camper a Sant’Antonio e lavori di viabilità. «Il Piano - dice il sindaco, Carlo Lai - rappresenta uno degli strumenti più importanti per dare concretezza alla nostra idea di futuro: programmazione, serietà e interventi utili alla comunità. Per Jerzu avere una visione chiara e un percorso definito significa riuscire a trasformare i bisogni quotidiani dei cittadini in opere reali e durature. I risultati di questi mesi ci stanno dando grandi soddisfazioni. Stiamo portando avanti interventi importanti e stiamo intercettando numerosi finanziamenti, partecipando con determinazione a bandi e opportunità regionali e nazionali. Questo lavoro dimostra che anche i piccoli paesi possono essere protagonisti se c’è capacità di progettazione, collaborazione tra uffici e amministrazione». (ro. se.)

