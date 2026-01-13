VaiOnline
Vallermosa.
Un nuovo campo per il padel  

Buone notizie per gli sportivi di Vallermosa: a breve il paese avrà un suo campo da padel. I lavori per la realizzazione, e consegna dell’opera, dovrebbero durare novanta giorni. La nuova struttura, venuta a costare 61mila euro, sorgerà entro la prossima primavera all’interno della zona sportiva di via Giuseppe Saragat. La realizzazione del campo da padel, rientra in una serie di lavori di riqualificazione che interesseranno l’intero polo sportivo. Il costo totale dell’intera opera corrisponde a 1.2 milioni di euro, finanziati dalla Regione Sardegna, e altri 50mila cofinanziati dal Comune di Vallermosa. Il piano complessivo prevede la rinascita dell’intero complesso sportivo, tra cui gli interventi nei campi da calcio, con la posa finale dell’erba sintetica, la riqualificazione dei campi da tennis e la sistemazione dell’anfiteatro comunale. L’assessore allo Sport, Daniele Cabriolu, afferma: «Finalmente anche Vallermosa potrà avere il suo campo da padel. Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo, che arricchirà l’offerta sportiva del nostro Comune, e non vediamo l'ora di inaugurarlo e consegnarlo ai tanti atleti e appassionati di questo sport». (a. c.)

