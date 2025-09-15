Un Budoni galvanizzato attende il Trastevere 

Budoni. Dopo il colpaccio sul campo dell’Ischia, in casa del Budoni si respira un’aria nuova. L’entusiasmo è tornato a vibrare forte tra le file dei biancocelesti, galvanizzati da un successo che sulla carta sembrava tutt’altro che agevole. La formazione guidata da Raffaele Cerbone, reduce dalla sfortunata sconfitta all’esordio contro il Monastir (una sconfitta per 2-0 maturata con la doppia inferiorità numerica), domenica scorsa ha saputo rialzare la testa con una prestazione di carattere piegando con un meritato 2-1 una compagine blasonata e ostica come quella campana. «La prova dei ragazzi è stata straordinaria», ha dichiarato il tecnico al suo rientro in Gallura, «sapevamo di affrontare un avversario che in casa non perdeva da molto tempo, ho chiesto alla squadra una reazione e la risposta non si è fatta attendere».

Una vittoria tutt’altro che scontata, frutto anche della capacità del mister di rimescolare le carte nonostante le difficoltà: tra infortuni e due squalifiche rimediate nella gara inaugurale, Cerbone ha dovuto ridisegnare lo schieramento trovando però risposte convincenti da ogni reparto. L’orgoglio e la compattezza del gruppo hanno fatto il resto, regalando ai tifosi tre punti di grande valore non solo in classifica ma soprattutto sul piano del morale. A ribadire l’ineccepibilità del successo anche le tante occasioni mancate di un soffio che avrebbero potuto regalare un punteggio molto più largo. Nonostante la gioia, però, il tecnico predica calma. «Guai a lasciarsi trasportare da facili entusiasmi», ammonisce Cerbone, «bisogna subito mettere in archivio la vittoria e concentrarci sulla prossima sfida interna contro il Trastevere. Il campionato è lungo e l’obiettivo resta quello di conquistare il prima possibile i punti necessari per la salvezza». Messaggio chiaro: piedi ben piantati a terra, ma la sensazione è che questo Budoni abbia già trovato la strada giusta per recitare un ruolo da protagonista.

