«Pnrr Salute, l’Isola in ritardo» 

«È davvero preoccupante rischiare di perdere la grande opportunità legata ai fondi del Pnrr perché non si riescono a spendere le risorse e, nel confronto con il resto d’Italia, nonostante le gravissime condizioni del sistema sanitario regionale, si occupa perfino il fondo della classifica». Così il segretario generale della Cgil Sardegna Fausto Durante commenta i ritardi emersi dall’ultimo aggiornamento, al 30 giugno, dai dati del sistema ReGiS del Mef analizzati dal Centro studi Cgil.

Nell’Isola sono state spese soltanto l’11,7% delle risorse destinate alla missione Salute del Pnrr – poco meno di 73 dei complessivi 626 milioni – e sono stati completati solo 86 dei 279 progetti monitorati.

«È un quadro a dir poco sconfortante», prosegue Durante, «se si pensa che mancano solo nove mesi alla scadenza, con un fortissimo rischio di fallimento della missione».

La Cgil evidenzia come «la situazione regionale sia di gran lunga peggiore rispetto alla media nazionale e al raffronto con le altre regioni». Ad esempio, per le Case di comunità, dei 50 progetti finanziati nessuno è stato completato e degli oltre 94 milioni finanziati solo il 7,2% è stato speso. Peggio di noi fa solo il Molise, mentre la media nazionale è del 17,1 per cento.

Per quanto riguarda i 13 Ospedali di comunità, nessun progetto è stato completato e dei quasi 48 milioni di euro previsti solo il 6,2% è stato speso: la Sardegna è terzultima, mentre la media nazionale è del 15,1%. Se poi consideriamo i progetti per rendere gli ospedali sicuri e sostenibili, anche in questo caso nessuno dei nove previsti è stato completato, e delle risorse finanziate (oltre 25 milioni) solo il 6,3% è stato speso. In questo caso siamo quartultimi e la media nazionale è del 24,1%.

«Sebbene sia evidente a tutti come la realizzazione dei progetti sia urgente e necessaria», aggiunge il segretario del sindacato, «ci troviamo davanti a una performance decisamente negativa della quale vorremmo una assunzione di responsabilità e un impegno a cercare di invertire la rotta, uno strumento per farlo è anche il protocollo sulla sanità che abbiamo firmato il 4 agosto con la presidente Todde e l’assessore Bartolazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA