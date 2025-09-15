VaiOnline
Istruzione
16 settembre 2025 alle 01:27

In classe senza telefono ma con il voto in condotta 

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È suonata la campanella nella gran parte delle scuole italiane dopo la lunga pausa estiva ed è iniziato il primo vero e proprio anno scolastico disconnesso: i cellulari sono stati infatti vietati nelle scuole di ogni ordine e grado, superiori comprese. In classe sono tornati gli allievi in Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria. Gli ultimi a rientrare tra i banchi, oggi, saranno gli alunni e insegnanti in Puglia e Calabria. In alcune realtà gli studenti hanno dato vita a iniziative di protesta contro il caro libri e per il sostegno a Gaza. «Vogliamo il 5% del Pil in istruzione, questo governo invece pensa ad investire il 5% del PIL in armi, nel genocidio del popolo palestinese, vogliamo che si investa nel futuro, non nella guerra», hanno scandito i ragazzi.

I numeri

L'anno scolastico - che coinvolge 7,8 milioni di studenti e oltre un milione tra il personale scolastico - si è aperto con tante novità ma quella che suscita più interesse è senz'altro il divieto di utilizzo del telefono cellulare in tutte le scuole, con sanzioni, per chi non rispetta la prescrizione, decise dagli istituti ma che generalmente vanno dalla nota fino alla sospensione. Gli studenti sembrano apprezzare nel complesso la novità: «Senza telefono parliamo di più tra noi», hanno ammesso oggi alcuni, al termine delle lezioni. «Tutti gli studi stanno dimostrando che l'abuso del cellulare ha un impatto negativo su memoria, fantasia, capacità di concentrazione ed anche sugli apprendimenti. Cinque ore di disintossicazione penso facciano bene», ha commentato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.

Sempre da quest'anno scolastico, entrano in vigore le nuove disposizioni sul voto in condotta: d’ora in poi chi riceverà un 5 in condotta dovrà ripetere l'anno, mentre con il 6 alle superiori sarà rimandato a settembre e per essere promosso dovrà superare una prova avente per oggetto i valori di cittadinanza. Il voto in condotta torna alle medie (espresso in decimi) e farà media e inciderà anche sui crediti per l'ammissione all'esame di Maturità.

La novità

Cambia anche la sospensione: se sospeso fino a due giorni, lo studente sarà coinvolto in attività di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento. Qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. Tante poi le novità anche all'esame di Maturità (che non si chiamerà più esame di Stato): dall'orale obbligatorio (altrimenti si verrà bocciati) e con meno discipline (saranno 4 e scompare la discussione sul documento previsto finora), alla composizione della commissione d'esame che diminuisce da sette a cinque commissari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  
Il caso

Taser fatale per un 42enne

Terzo episodio in un mese. Avs e +Eu: «Da abolire». Ma gli agenti: non uccide 