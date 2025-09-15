Tutti sui banchi (e senza più cellulare) 

Vacanze finite per tutti gli studenti sardi: dopo il rientro anticipato scelto da alcuni istituti la scorsa settimana, ieri la prima campanella “ufficiale” nelle scuole elementari, medie e superiori. Nuovo anno scolastico con 170mila iscritti, 6 mila in meno. Il messaggio della governatrice Alessandra Todde: «Siete il futuro dell’Isola». Al “Dettori” di Cagliari il discorso della preside agli alunni sulla scalinata d’ingresso. Lezioni al via con il divieto di utilizzo dei telefonini e con le nuove disposizioni sul voto in condotta.
