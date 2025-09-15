Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà 

La mezza dorsale anziché una intera e «l’ipotesi realistica» di completare i lavori nel 2028. Sono queste le coordinate della metanizzazione sarda, dove il gas naturale liquefatto (gnl) andrà a sostituire il carbone. C’è la firma di tre ministeri (Infrastrutture, Imprese e Ambiente) che con la presidenza del Consiglio hanno sottoscritto il nuovo Dpcm Energia tra il 4 e il 10 settembre: nero su bianco le regole della phase out, l’eliminazione graduale delle fonti fossili che porterà alla definitiva dismissione della centrale di Portovesme dopo quella di Fiume Santo.

Cosa succede

La svolta è storica: la Sardegna si avvia a cambiare modello energetico, seppure tardivamente. Il vero grosso problema è che l’Isola lo farà con una spada di Damocle sulla testa, com’è il ricorso massiccio alle rinnovabili. Sono 6,2 gigawatt, è l’altra metà della decarbonizzazione che sta togliendo il sonno ai sindaci. «Una speculazione mascherata da transizione», ripetono da tempo le fasce tricolori. I documenti ufficiali sul gasdotto, con scadenze e appalti, mancano tutti. Ma siccome il progetto viene da lontano, qualche certezza progettuale esiste.

L’incarico

La rete del gas sarà realizzata da Snam, spa delle infrastrutture energetiche, sede a San Donato Milanese. La società, attraverso la partecipata Enura, già nel 2021 si è candidata a realizzare l’investimento. Allora era previsto che una maxi condotta, classificata come opera nazionale, attraversasse l’Isola. Da Cagliari a Porto Torres, accompagnata da quattordici reti territoriali, di carattere regionale. Poi è arrivata la cura dimagrante, un mix di spinte politiche trasversali che hanno fatto derubricare l’infrastruttura a una mezza dorsale. Stando al Dpcm, il gasdotto partirà da Oristano-Santa Giusta per arrivare nel capoluogo sardo e servire l’area industriale di Macchiareddu e la Città metropolitana. Da Vallermosa, più o meno a metà tracciato, si snoderà la diramazione verso il Sulcis, soprattutto per servire il polo siderurgico. Il nord sarà metanizzato tra Sassari e Porto Torres, ma solo nel caso in cui la centrale di Fiume Santo venga convertita dal carbone al gas (articolo 2 del Dpcm).

L’operatività

Il progetto si può scomporre in tre tronconi. Il porto di Oristano-Santa Giusta diventerà il terminale sardo. Tecnicamente si chiama Fsru, acronimo inglese che sta per unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione: Snam la farà realizzare ex novo dalla Golar, società delle Bermuda specializzata nella realizzazione di piattaforme per la liquefazione del gas naturale. L’impianto sarà modulare con un deposito minimo ipotizzato tra i 160mila e i 180mila metri cubi. Dalla Fsru partirà un primo tubo da 13,520 chilometri, stando al progetto del 2021 che verosimilmente verrà recuperato in toto (ha già incassato la valutazione di impatto ambientale).

Il tracciato

Da Oristano-Santa Giusta la condotta arriverà a Palmas Arborea, per poi puntare su Cagliari, lungo un percorso di altri 94,100 chilometri; la diramazione Vallermosa-Sulcis ne vale invece 42,950. Nel «segmento» da servire con il gnl, il Dpcm include «le utenze del Medio Campidano». Oltre Oristano-Santa Giusta, Palmas Arborea, Vallermosa e Cagliari, la rete dovrebbe attraversare Marrubiu, Uras, Mogoro, Pabillonis, San Gavino, Serramanna, Villacidro, Villasor, Vallermosa, Decimoputzu, Villaspeciosa, Uta, Decimomannu e Capoterra. Per raggiungere Portovesme, nel Comune di Portoscuso, la maxi condotta dovrebbe passare a Siliqua, Musei, Villamassargia, Iglesias e Carbonia.

La procedura

È ancora il Dpcm a indicare il percorso dell’approvvigionamento delle Fsru, una volta che le unità galleggianti saranno fisse. Il gnl sarà trasportato nell’Isola tramite «bettoline», cioè «navi spola dedicate» che si riforniranno presumibilmente dagli impianti toscani di Panigaglia (in prima battuta) e Livorno. Nel terminale di Oristano il gnl verrà trasformato dallo stato liquido a quello gassoso, per poter essere immesso nella rete. Nei Comuni senza infrastrutture, il gnl potrà arrivare su gomma, con i carri bombolai. Servirà sempre la procedura di gassificazione, possibile anche nei piccoli depositi territoriali di stoccaggio. Sono 207 su 377 i municipi dell’Isola che oggi non hanno una rete del gas.

