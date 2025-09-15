VaiOnline
Il percorso.
16 settembre 2025 alle 01:26

«Comparto unico anche nelle Asl» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Alla luce della discussione in Consiglio regionale sulla proposta di legge per il comparto unico dei dipendenti di Regione ed enti locali, Cimo Sardegna rilancia l’urgenza di aprire anche nel settore sanitario un dibattito analogo», e invita la Regione e l’assessorato alla sanità ad avviare un confronto. «Secondo il nostro sindacato», dichiara Luigi Mascia, segretario regionale Cimo, «è giunto il momento di avviare un percorso verso un comparto unico regionale della dirigenza, ed equiparare i trattamenti dei medici delle Asl sarde a quelli dei dirigenti regionali. Per superare le attuali disparità, rendere più attrattiva la professione e garantire la tenuta del servizio sanitario nell’Isola».

«La Sardegna», dice Emanuele Cabras, delegato Cimo, «soffre più delle altre regioni la fuga dei professionisti e la difficoltà a garantire servizi adeguati. Serve una visione riformatrice: non più soluzioni tampone, ma un nuovo modello di contrattazione che metta i medici in condizioni di lavorare con dignità e sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  
Il caso

Taser fatale per un 42enne

Terzo episodio in un mese. Avs e +Eu: «Da abolire». Ma gli agenti: non uccide 