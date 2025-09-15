«Comparto unico anche nelle Asl» 

«Alla luce della discussione in Consiglio regionale sulla proposta di legge per il comparto unico dei dipendenti di Regione ed enti locali, Cimo Sardegna rilancia l’urgenza di aprire anche nel settore sanitario un dibattito analogo», e invita la Regione e l’assessorato alla sanità ad avviare un confronto. «Secondo il nostro sindacato», dichiara Luigi Mascia, segretario regionale Cimo, «è giunto il momento di avviare un percorso verso un comparto unico regionale della dirigenza, ed equiparare i trattamenti dei medici delle Asl sarde a quelli dei dirigenti regionali. Per superare le attuali disparità, rendere più attrattiva la professione e garantire la tenuta del servizio sanitario nell’Isola».

«La Sardegna», dice Emanuele Cabras, delegato Cimo, «soffre più delle altre regioni la fuga dei professionisti e la difficoltà a garantire servizi adeguati. Serve una visione riformatrice: non più soluzioni tampone, ma un nuovo modello di contrattazione che metta i medici in condizioni di lavorare con dignità e sicurezza».

