«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas» 

Un viaggio ultraterreno «per evocare lo spirito del luogo». Nelle domus de janas di Pimentel torna l’allarme per gli appuntamenti abusivi. Non è la prima volta che queste antiche tombe ipogeiche, testimonianze preistoriche di inestimabile valore, vengono trasformate in scenari per iniziative non autorizzate. L’ultimo appuntamento è già fissato per sabato prossimo: un raduno a pagamento per celebrare la Luna Nuova con un “viaggio sonoro” — così viene pubblicizzato sui social media — tra flauto nativo americano, gong, tamburo sciamanico e campane di cristallo. La serata, riservata a una quindicina di partecipanti, viene presentata come un’esperienza di trasformazione personale accompagnato da abbigliamento chiaro, tappetini e strumenti musicali ancestrali. Il raduno però non risulta autorizzato né dal Comune di Pimentel, proprietario del sito, né dalla Soprintendenza, l’organo preposto alla tutela dei beni archeologici.

Il sindaco

«Sulle Domus è nata una vera e propria speculazione — dichiara il primo cittadino Damiano Aresu — diverse volte abbiamo mandato via gruppi di persone senza alcuna autorizzazione. Noi non c’entriamo nulla con questa iniziativa, e sinceramente non ci fa piacere venire a conoscenza di questo tipo di iniziative senza permessi».

Gli organizzatori

Si sarebbero recati alle domus per testare l’acustica al loro interno. «Siamo andati la prima volta per cantare e capire come si sente il suono con le campane tibetane. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi, è un sito che trasmette sacralità e che rispettiamo, anche dal punto di vista spirituale: noi chiediamo permesso al luogo e poi lo ringraziamo», dichiara Lorenzo Maria Isidoro Porcu, uno degli organizzatori. Per utilizzare il complesso archeologico però è necessario richiedere le autorizzazioni relative alla proprietà al Comune e ottenere anche il via libera previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio da parte della Soprintendenza. Al momento però non sarebbe stata presentata nessuna domanda. «Quando si parla di piccoli gruppi, non so se si richieda autorizzazione. Qualora arrivassero dei visitatori che desiderano entrare, noi ci sposteremo senza alcun problema», prosegue l’organizzatore. L’obiettivo delle istituzioni è ora quello di approfondire la questione e, nel caso, evitare lo svolgimento della serata.

La Soprintendenza

«Nelle domus de janas non si entra, sono siti fragili da proteggere. Stiamo cercando di contattare chi organizza l’evento per spiegare che l’accesso per iniziate del genere è vietato», dichiara Gianfranca Salis, archeologa, funzionaria della Soprintendenza, responsabile per il Comune di Pimentel. Ogni evento non autorizzato costituisce una minaccia reale: le tombe infatti possono subire danni difficilmente riparabili. Le istituzioni stanno ora valutando delle soluzioni che vietino l’abuso di questi luoghi. «È capitato che abbiamo autorizzato degli eventi, altre volte no, altre abbiamo appreso a posteriori di attività svolte, che non erano compatibili con il sito. Il luogo avrebbe necessità di un controllo costante, impossibile senza una gestione strutturata, che comunque il Comune di Pimentel sta organizzando», prosegue Salis. Ora è in corso il completamento di un progetto di restauro e consolidamento finanziato dal Ministero per il recupero delle superfici decorate e l’eliminazione del degrado. Al termine di questo intervento, il sito sarà consegnato all’Amministrazione per la valorizzazione. «Abbiamo ricevuto un contributo, l’intenzione», conclude il sindaco. «è quella di proteggere le domus de Janas, recintarle e darle in gestione a una cooperativa».

