Il rito.
14 gennaio 2026 alle 00:31

Tutto pronto per i falò di Sant’Antonio 

Anche le chiese si preparano a festeggiare Sant’Antonio Abate nel fine settimana con la tradizionale accensione dei falò.

Nella basilica di Sant’Elena, le iniziative cominciano venerdì con la benedizione degli animali nel sagrato: chi lo vorrà potrà portare il suo animale domestico e troverà i sacerdoti per la benedizione collettiva. Il giorno dopo, sabato, alle 18 ci sarà la messa seguita dall’accensione e dalla benedizione del fuoco sempre nel sagrato. La zona interessata sarà circondata dalle transenne per motivi di sicurezza e ricavata nel tratto poco distante dal portone principale.

Festeggiamenti anche nella chiesa di Sant’Antonio. Domenica alle 18 ci sarà la messa e subito dopo nel piazzale l’accensione del falò e la benedizione degli animali.

L’accensione dei falò per Sant’Antonio rappresenta un momento di unione e di condivisione e simboleggia purificazione, rinascita e protezione, unendo riti pagani e cristiani. Il fuoco ha il potere di scacciare il freddo e l’inverno e di celebrare la vittoria della vita, segnando anche l'inizio del Carnevale e la benedizione di animali e campi.

