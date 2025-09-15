Taser fatale per un 42enne 

Reggio Emilia. Colpito all’alba col taser in via Beethoven, alle porte della città, è morto poco dopo all’ospedale Santa Maria Nuova. Una morte destinata a suscitare polemiche, come’era successo dopo i due decessi di agosto in appena 24 ore, il 16 a Olbia e il 17 a Genova. Le opposizioni, Avs in testa, chiedono di sospendere l’uso del taser, che il ministro dell’Interno Piantedosi ha definito più volte «uno strumento imprescindibile». E Il Viminale sta lavorando a una gara per acquisire altre 4.780 pistole ad impulsi elettrici.

Verifiche

L’uomo si chiamava Claudio Citro, aveva 42 anni ed era originario di Salerno. Aveva diversi precedenti e negli anni scorsi era stato coinvolto in un’operazione su fatti di usura ed estorsione. La Procura sta verificando i tempi e le modalità dell’intervento della polizia. Secondo le prime ricostruzioni Citro verso le 5,30 era in zona Massenzio, era agitato e avrebbe dato in escandescenze, spingendo gli agenti ad usare il taser per fermarlo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo: l’uomo è morto poco dopo in ospedale.

Il precedente sardo

Compatti i sindacati delle forze dell’ordine nel difendere l’agente e la pistola elettrica. Il Siulp esprime «sostegno e vicinanza al collega» e si dice «fiducioso che l’azione sia stata condotta in pieno rispetto delle procedure e della formazione». Per il Coisp «siamo di fronte a una tragedia, ma non accettiamo che la polizia venga condannata in piazza prima ancora che si conoscano i fatti». Per Usmia Carabinieri «è dovere di tutti attendere gli esiti ufficiali». «Il taser non è uno strumento che uccide le persone, anche nel recente caso di Olbia è stato dimostrato in sede di autopsia», sottolinea il Sim Carabinieri, e in effetti il medico incaricato dal Pm di Tempio aveva escluso che la morte dell’imprenditore Gianpaolo Demartis fosse dipesa dal taser. Attaccano le opposizioni, con il Partito radicale che invoca una commissione d’inchiesta per capire perché si sia deciso «di fornire le forze dell’ordine di uno strumento obsoleto e pericoloso». Riccardo Magi (Più Europa) chiede di sospendere l’uso dell’arma ed affidare «ad un ente terzo un monitoraggio sul suo funzionamento» e per l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis «va abolito immediatamente: esistono tecniche e metodi molto più appropriati per fermare una persona in stato di agitazione senza metterne a rischio la vita».

