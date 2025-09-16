Tutti i servizi e le segnalazioni  sullo smartphone grazie a una app  

L’obiettivo è tenere informati i cittadini su tutto ciò che accade nella comunità in tempo reale. Il Comune di Milis diventa a portata di smartphone: da pochi giorni è attiva “Domos Pa”, la nuova app grazie alla quale è possibile ricevere notifiche istantanee per ogni notizia importante. Domos Pa può essere facilmente e gratuitamente scaricata e installata nel proprio telefono dai cittadini ma anche da ziende e da altri Enti. Consente di conoscere l'anteprima degli eventi e di leggere tutte le notizie in evidenza sul sito istituzionale. Inoltre i cittadini non saranno solo spettatori perché Domos Pa permette ai vari utenti di inviare segnalazioni di vario tipo all’Ente dalla presenza di buche stradali ai problemi di illuminazione pubblica, rifiuti abbandonati (anche con foto e geolocalizzazione). Il Comune di Milis, guidato dalla sindaca Monica Ortu, gestirà le richieste ricevute tramite l'Area riservata del proprio portale. ( s.p. )

