Turismo e cultura, bando per le imprese 

È in programma domani l’apertura della Call for Ideas promossa dal progetto Meta-Dest dedicata alle imprese del turismo e della cultura dei territori del Programma marittimo. Il progetto, co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, vede capofila la Fondazione per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale di Pisa. Tra i partner la Camera di commercio di Nuoro.

Il bando dispone di 30 mila euro che potranno consentire mediante voucher di finanziare progetti di innovazione digitale in grado di connettere tecnologie emergenti per la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale. I progetti dovranno contribuire allo sviluppo del modello di “Destinazione multi-piattaforma”. Possono partecipare piccole e medie imprese.

«La Camera di Nuoro è impegnata nei progetti dei territori del Programma marittimo - dice il segretario generale Carmelo Battaglia - in particolare il progetto Meta-Dest si rivolge alle imprese che operano nel settore del turismo e della cultura, con una particolare vocazione all’innovazione tecnologica. Obiettivo la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale. Un progetto che consentirà la conoscenza delle bellezze naturali». Candidature da domani al 10 novembre.

