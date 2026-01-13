VaiOnline
Emergenza.
14 gennaio 2026

Tre incidenti bloccano ancora l’Asse mediano 

Tre incidenti, uno dopo l’altro. Ieri sera, l’Asse mediano è rimasto nuovamente bloccato da una serie di tamponamenti che hanno paralizzato inevitabilmente la viabilità di tutta la città, già condizionata da lavori e chiusure.

Le code chilometriche, infatti, non si sono create solo sull’arteria ma anche nel resto delle vie. Il primo sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio, coinvolgendo due auto poco prima della rotonda che porta a Pirri in direzione 131 dir. È intervenuta la polizia locale, senza nessuna particolare ripercussione.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo, all’altezza di Genneruxi, sempre in direzione 131 dir. Il tamponamento in questo caso ha riguardato ben tre veicoli. Oltre alla locale, è arrivato anche il personale del 118. Fortunatamente senza gravi conseguenze: c’è stata solo una persona ferita, trasportata in pronto soccorso in codice giallo.

L’unica conseguenza è stata quella di aver con ogni probabilità “provocato” il terzo incidente sul lato opposto, in direzione Poetto. Due vetture, infatti, si sono scontrate mentre erano ancora in corso le operazioni dall’altro lato della carreggiata. Nessun ferito in questo caso, ma solo file interminabili per le vie della città.

È la seconda volta che accade in pochi giorni. Anche venerdì l’Asse mediano era rimasto bloccato a causa di tre incidenti.

