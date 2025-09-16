Torna la cena di fine estate 

Nel quartiere di “su Bixinau de Basciu” a Villacidro si è rinnovata la tradizione della cena comunitaria di fine estate, un appuntamento molto sentito che ogni anno rafforza il senso di appartenenza tra vicini. «È molto più di un momento conviviale - dichiara il sindaco Federico Sollai – è la dimostrazione che le persone hanno voglia di incontrarsi, condividere e fare comunità. Un’occasione preziosa per rinsaldare i legami che, nell’era digitale, rischiano di perdersi». La serata, animata da musica e balli grazie all’energia di Sarah e Massimiliano, è stata resa speciale dai partecipanti: ognuno ha portato un piatto da condividere, trasformando la tavolata in un simbolo di collaborazione e amicizia. «Ringrazio Giuseppe, Gigi, Antioco e Mariano che con passione hanno reso possibile l’evento», conclude Sollai. ( l. d. )

