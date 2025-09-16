VaiOnline
Nuraminis.
17 settembre 2025 alle 00:23

Strada per Villagreca, lavori 

Il percorso della strada di collegamento Nuraminis-Villagreca, al centro di un progetto di ampliamento da oltre 300mila euro, deve subire delle modifiche e il Consiglio comunale vota l’avvio di una nuova variante urbanistica per consentire la realizzazione dell’opera. Succede a Nuraminis, dove il progetto varato dall’Aula a febbraio dello scorso anno e che prevede l’ampliamento della strada comunale che collega il centro alla frazione e la realizzazione di una pista ciclabile, ha richiesto un nuovo passaggio in Consiglio.

Il tutto in forza della presenza, all’interno delle aree private da espropriare per fare posto al nuovo tracciato, di una condotta idrica. «La presenza di una condotta del Consorzio di Bonifica provocherebbe maggiori costi, pertanto l’Amministrazione ha ritenuto opportuno rivalutare parzialmente il percorso approvato», si legge nell’atto votato dall’Aula.

Il via libera del Consiglio comunale al progetto per i lavori di ampliamento della strada di comunicazione Nuraminis-Villagreca risale al 2024: previsti l’allargamento dell’attuale carreggiata e la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile illuminato. (i. pil.)

