Stefano Mameli, ricordo in versi 

Un concorso nazionale di poesia in memoria di Stefano Mameli. Scomparso lo scorso anno, il 49enne di Villaspeciosa era direttore generale del Cacip, il Consorzio industriale provinciale di Cagliari. L’associazione “Stefano Mameli” organizza il premio “Stefano Mameli-La Voce che resta”. Della giuria, presieduta dal poeta Brice Grudina (presidente del concorso), fanno parte l’assessora Cristina Foddis, la giornalista Sara Saiu, la docente Giuseppina Ragucci, la poetessa Nicoletta Congiu, l’attrice e regista Rosalba Piras e il saggista Nicola Deiana. La prima edizione del concorso è organizzata con il patrocinio del Comune di Villaspeciosa, e la collaborazione di Officina Progetti, Infinitamente poesie, Abaco Teatro, LibrArt. Le iscrizioni entro il 18 aprile. I partecipanti dovranno presentare una poesia edita o inedita in lingua italiana, a tema libero. Ammessi massimo due elaborati. Le poesie dovranno essere accompagnate dal modulo di partecipazione debitamente compilato e dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di 15 euro. Per ulteriori informazioni contattare l’associazione ai numeri 349-0785141, 349-8177822 e alla mail lavocecheresta@gmail.com.

