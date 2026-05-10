Sport, salute e festa: la gara di solidarietà riempie il lungomare 

Folla immensa a Marina Piccola per la decima edizione della Karalis10, la manifestazione dedicata allo sport e alla salute che ha l’obiettivo di accendere i riflettori su temi come il dolore cronico e la prevenzione oncologica. Le migliaia di partecipanti arrivati al Poetto si sono cimentati in quattro diverse discipline: i 10 km di corsa, la staffetta 5X2 km, la passeggiata di 4 km e la corsa con i cani di 3 km.

Promossa dall’associazione “Insieme Contro il Dolore”, attiva dal 2001, la Karalis10 è un’occasione per portare all'attenzione pubblica il tema del dolore cronico e il diritto a non soffrire. L'associazione è impegnata da anni nella diffusione della cultura delle cure palliative e nella tutela della dignità dei pazienti affetti da patologie gravi, promuovendo un approccio multidisciplinare e servizi di assistenza domiciliare in integrazione con il sistema sanitario pubblico.

Coinvolti atleti, famiglie, camminatrici, camminatori e amici a quattro zampe, con l’obiettivo di accendere i riflettori su temi delicati e poco discussi come il dolore cronico, la prevenzione oncologica e il «diritto a una vita libera da sofferenze evitabili», come ricordato da Sergio Mameli, alla guida dell’associazione, tra i pionieri della medicina del dolore in Sardegna.

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