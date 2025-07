Sport in spiaggia e cin cin al centro

Sport, musica, cultura e anche buon vino. Con luglio si apre il Summerbeach Village nella spiaggia di San Giovanni, mentre ieri sera c’è stato il taglio del nastro di Alguer wine week con oltre una ottantina di cantine vitivinicole in vetrina e il centro storico di Alghero invaso dalle migliori produzioni enologiche della Sardegna.

Sport in spiaggia

La ASD Polisportiva Sottorete è pronta alla 21ª edizione del Summerbeach village, appuntamento ormai consolidato dell’estate algherese, che anche quest’anno animerà il litorale di San Giovanni a luglio, agosto e settembre. La programmazione estiva sarà caratterizzata dai tradizionali tornei Open di Beach Volley due contro due, suddivisi in categorie maschile, femminile, misto e under, con un fitto calendario che culminerà nella finalissima “King and Queen of Summerbeach”, in programma a fine agosto. Accanto ai tornei, saranno attivi anche i corsi di Beach Volley, rivolti a tutti i ragazzi e le ragazze dai 12 anni in su sotto la guida esperta di maestri federali. Poi tornei di scacchi sulla sabbia, fitness, yoga e laboratori ludico-creativi per i più piccoli. «Siamo orgogliosi di aver raggiunto il traguardo della 21ª edizione, un risultato che dimostra la forza del progetto e la fiducia che la città e i partecipanti ci hanno sempre dimostrato», dichiara il presidente Stefano Ogno. «La programmazione di quest’anno sarà ancora più ricca e variegata: tanto sport, dall'handball agli scacchi passando per il beach rugby e la pallavolo, ma anche musica ricercata, con giovani artisti emergenti che daranno energia alle nostre serate».

Vino e cultura

Fino a domenica residenti e turisti potranno prendere parte alla seconda edizione di Alguer Wine Week, con degustazioni guidate, masterclass e incontri con i produttori. Protagonisti i vitigni autoctoni come il Cannonau e il Vermentino raccontati da chi il vino lo produce. Il centro storico di Alghero verrà animato dagli stand dove trovare e degustare i vini delle cantine partner dei consorzi del vino della Sardegna: un’occasione unica per conoscere e provare tante eccellenze enologiche, scoprendo la loro storia. «Le degustazioni saranno accompagnate da eventi, musica e dj set, per creare un’atmosfera divertente e piacevole. In più, sarà possibile partecipare a esclusive Masterclass organizzate in luoghi speciali e visitare il territorio di Alghero e le sue cantine con il Wine bus», spiegano gli organizzatori, tra cui figurano la Camera di Commercio di Sassari, l’Azienda Speciale Promocamera, il Comune di Alghero, il Consorzio di Tutela Vini di Alghero Doc e il Distretto Rurale Alghero-Olmedo. Tra le esperienze più gettonate dai visitatori, certamente le wine masterclass e le degustazioni guidate nel complesso prenuragico di Monte Baranta, in programma oggi alle 19 e al nuraghe Palmavera, giovedì alla stessa ora. Nel fine settimana divertimento nel quartiere antico tra calici di vino e eventi musicali, con la possibilità di acquistare il wine kit e ritirare la mappa con i punti di degustazione allestiti sui Bastioni e in Piazza Ginnasio.

RIPRODUZIONE RISERVATA