Firmata l’intesa con Delta, Klm e Air France 

Uno dei limiti – rispetto al passato – dell’attuale continuità territoriale negli scali di Cagliari e Olbia è la mancanza di viaggi multitratta: con un unico biglietto e un solo check-in si vola dall’Isola verso destinazioni internazionali con scalo a Roma e Milano, senza bisogno di ripetere le procedure di consegna dei bagagli.

Ora questo problema dovrebbe essere superato almeno in parte grazie all’accordo tra Aeroitalia e le compagnia Delta Air Lines, Air France e Klm, tre tra i principali vettori internazionali, che insieme offrono una rete globale di oltre 600 destinazioni in più di 100 Paesi.

Ad annunciare la partnership è la compagnia tricolore: «Grazie a questa sinergia, i passeggeri potranno prenotare in modo semplice e veloce attraverso le proprie agenzie di viaggio accedendo a nuove opzioni di connessione tra la rete globale dei tre vettori e le destinazioni servite da Aeroitalia. I viaggiatori potranno così usufruire di collegamenti frequenti e facilitati tramite gli hub italiani di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate verso destinazioni in Sicilia, come Catania, Comiso e Palermo, e in Sardegna, come Cagliari e Olbia», fa sapere Aeroitalia.

L’accordo (tecnicamente si parla di Interline Agreement, accordo interlinee) è in vigore da ieri. Prossimamente sarà possibile – fanno sapere dall’ufficio stampa della compagnia – anche acquistare i voli con scalo direttamente dal sito web di Aeroitalia.

