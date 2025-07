“Ricchi” e stranieri, un mercato che vale 413 milioni di euro 

In testa alle province sarde per il turismo internazionale con quattro milioni di presenze sui dieci arrivate in Sardegna, la Gallura è una destinazione per vacanzieri con alta capacità di spesa. A dirlo, l'Indagine sul turismo internazionale relativa allo scorso anno diffusa da Banca d'Italia e analizzata dal polo universitario UniOlbia che ha estrapolato i dati sulla Sardegna, incrociando i flussi di presenze registrati da Istat e Osservatorio regionale e la spesa media per notte calcolata dalla Banca d'Italia per ciascun Paese di provenienza.

I “paperoni” stranieri, nel 2024, hanno speso in Gallura oltre 413 milioni di euro. Provengono, soprattutto, da nove Paesi: in testa, i tedeschi che hanno lasciato nelle casse galluresi 136 milioni di euro, seguiti dai francesi con 74 milioni e dagli inglesi con 57 milioni e l'impatto più alto in assoluto, del 55 per cento, sul totale regionale. Oltre ai quattro mercati ormai consolidati, compresa la Svizzera, nel 2024 si conferma l'avanzata di quelli in espansione: Paesi Bassi, Austria, Spagna, Polonia e Stati Uniti.

Gli americani

All'ottavo posto per numero di presenze, in Gallura, nel 2024, si è concentrata la metà dei turisti a stelle e strisce arrivati in Italia e il 60 per cento di quelli sbarcati in Sardegna. Sebbene ancora in fondo alla classifica per numero di presenze, la capacità di spesa degli americani li colloca al quinto posto, incidendo del 47 per cento sulla spesa totale regionale dei turisti internazionali: sono i vacanzieri stranieri che spendono mediamente di più per il soggiorno, con una preferenza per gli alloggi di lusso, che trovano nella Gallura la meta preferita. A confermarlo, l'atterraggio di tanti jet privati al Costa Smeralda che nel 2024 ha registrato un boom di voli dagli Stati Uniti. In tutta l'isola, i turisti internazionali hanno speso un miliardo e 850 milioni di euro, un dato in forte crescita rispetto all'anno precedente in cui i miliardi spesi sono stati 1,67. Con oltre 2 milioni e 700mila presenze e 135 euro a notte, i tedeschi sono in cima alla top ten del mercato turistico internazionale sardo mentre sono gli americani a spendere di più per il pernottamento, con 191 euro a notte. Sono nove i principali Stati esteri per numero di presenze in Sardegna e generano una spesa di 975 milioni, più della metà del totale regionale delle entrate provenienti dal turismo.

