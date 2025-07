Trasporto pubblico locale, sabato si fermano i dipendenti dell’Arst 

Dopo lo sciopero del 3 giugno, che ha visto un’adesione del 70%, il sindacato Orsa dell’Arst proclama una nuova astensione dal lavoro di 24 ore per sabato 5 luglio. Si fermeranno i lavoratori dei collegamenti bus, ferroviari, tranviari e i dipendenti amministrativi e degli impianti fissi.

La protesta, spiega una nota del sindacato, «nasce dal totale silenzio dell’azienda, incapace di aprire un confronto concreto sulle problematiche che attanagliano i lavoratori, sulle gravi criticità strutturali e contrattuali: locali di riposo in degrado e fatiscenti, turni part-time e full time con assurdi archi lavorativi, assenza di un integrativo dal 2009 che rivisiti efficacemente tutte le indennità, premi di produzione irrisori e assenti, sistema dei buoni pasto iniquo, solo per citarne alcune», si legge in una nota stampa.

Lo sciopero di sabato potrebbe essere solo il primo di una serie più lunga. Il sindacato spiega che le proteste potrebbero essere «molteplici» e «a pagarne le spese ancora una volta saranno cittadini contribuenti e utenti del servizio».

