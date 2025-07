Merci e continuità territoriale, il nodo dell’Europa 

Il trasporto merci via mare è al centro di una proposta di legge presentata dai Riformatori sardi in Consiglio regionale incentrata sull'istituzione di un osservatorio che censisca tutto il sistema. Il concetto che sta alla base è la disparità tra le oltre 1.500 aziende sarde della logistica, che impiegano circa 4mila lavoratori, e quelle del resto d’Italia o d’Europa a causa dei costi dovuti all’insularità. «Il trasporto merci è un settore che è stato fin troppo abbandonato a se stesso - ha spiegato il capogruppo Umberto Ticca -. Gli svantaggi alla fine ricadono sempre su imprese e cittadini». A fotografare nel dettaglio la situazione è Massimiliano Manca, ingegnere logistico ed esperto del settore: «Il tema focale è il costo del nolo per portare le merci nell’isola - sottolinea l'esperto -, che già risente della cosiddetta Ets Surcharge, una tassa aggiuntiva che serve per compensare i costi ambientali dei carburanti fossili». Non solo oltre al trasporto a carico delle imprese sarde ci sono anche i maggiori costi di stoccaggio per le merci “di scorta” che devono essere accumulate nell'Isola per prevenire eventuali emergenze o per far fronte, per esempio, alla stagione estiva, in cui il fabbisogno quadruplica.

L’Osservatorio previsto dalla proposta di legge, cui sono destinati 300mila euro, sarebbe in grado di produrre indicatori e report periodici, aggiornare un'anagrafe degli operatori della logistica, analizzare le dinamiche stagionali dei flussi e fornire alle imprese informazioni utili a orientare le proprie scelte. Per il responsabile del dipartimento Insularità dei Riformatori, Michele Cossa, e per il coordinatore regionale Aldo Salaris il nodo è che a tre anni dalla modifica della Costituzione che ha inserito il principio di insularità, «nulla è stato fatto per dare gambe, concretizzare e mettere a sistema le azioni necessarie a ridurre gli svantaggi».

E oggi a Bruxelles inizia la missione di due giorni della presidente Alessandra Todde. Previsti incontri con il commissario ai Trasporti Tzitzikostas – ci sarà anche l’assessora Barbara Manca – e con il vicepresidente della commissione europea Raffaele Fitto: all’ordine del giorno, tra le varie cose, anche la nuova continuità territoriale aerea.

RIPRODUZIONE RISERVATA