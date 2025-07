Una storia incandescente su sei ex amici  

Sono passati sei anni dalla serata al Billionaire seguita dallo stupro di gruppo che Ciro Grillo e i suoi amici negano disperatamente. Una storia che, qualsiasi sia la conclusione, è lava incandescente sulle esistenze di sei ragazzi. La vita per ciascuno di loro, presunte vittime e presunti carnefici, è andata avanti, faticosamente e con sofferenze quotidiane. La ragazza che sarebbe stata stuprata, ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno, deve curare le conseguenze del trauma. Nel frattempo si è laureata, ha fatto la modella e ha lavorato nel campo della moda, dove sta cercando di inserirsi. L’amica della studentessa milanese vittima dei fatti di Porto Cervo (la giovane fotografata mentre dormiva) ha finito l’università e lavora. Il rapporto di amicizia si è rotto, lo ha detto anche Bongiorno in aula: «Quando la mia assistita ha avuto bisogno, la mattina dopo lo stupro, non è stata aiutata. Una pagina nera di questa vicenda».

Ciro Grillo si è laureato in giurisprudenza e sta facendo la pratica legale, con la sua compagna attende una bambina che potrebbe nascere a ottobre. Anche Francesco Corsiglia si è laureato e lavora all’estero. Opera nel settore alberghiero, per conto di una multinazionale, con un incarico gestionale altamente qualificato. Edoardo Capitta studia e si occupa di calcio. È un allenatore e ha un incarico in una società sportiva ligure. Vittorio Lauria gioca in una squadra del club di Capitta e lavora. Le loro esistenze sono sospese, da un rinvio di udienza ad un altro. Dice l’avvocato Mariano Mameli, legale di Capitta: «Si sta consumando l’epilogo di uno dei più subdoli e spietati processi mediatici della storia della nostra repubblica. Tutti se ne stanno rendendo conto e ammutoliscono».

