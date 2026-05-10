Sport e disabilità, in campo i giovani atleti 

Una mattinata all’insegna dello sport, dell’inclusione e del sorriso quella vissuta ieri a Frutti d’Oro, dove l’Asd Sport senza limiti ha organizzato insieme alla PGS Audax una manifestazione dedicata ai giovani atleti con disabilità. L’evento rientra nel progetto “Sport senza limiti, inclusione senza barriere”, finanziato da fondazione Intesa Sanpaolo e Cesvi, che consentirà a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni di praticare attività ludico-motorie fino a dicembre 2026.

«Abbiamo scelto Frutti d’Oro perché in passato avevamo già trovato un’accoglienza straordinaria», racconta la coordinatrice tecnica Katia Pilia. «Questa volta è stato ancora più bello grazie alla presenza della Pgs Audax». L’Asd, presieduta da Antonio Murgia e impegnata nelle attività paralimpiche, ha inserito l’appuntamento tra i sei open day previsti dal progetto. Una giornata vissuta con entusiasmo e partecipazione, con il sorriso stampato sul volto di tutti i presenti.

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