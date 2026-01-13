VaiOnline
Ghilarza.
14 gennaio 2026 alle 00:28

Special Arts con gli studenti bulgari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova opportunità di confronto e crescita alla scuola secondaria di primo grado di Ghilarza. Dal 12 al 17 gennaio 8 alunni della Bulgaria, accompagnati dai loro insegnanti ed educatori, insieme a 8 alunni della I e della II B delle Medie di Ghilarza coordinati dalla professoressa Valeria Manca, saranno impegnati nel laboratorio “Special Arts- Arti per l’inclusione” con le attrici Sabrina Barlini e Gloria Uccheddu dell’associazione Le Voci di Astarte e Sara Capanna della compagnia Animali celesti.

Il progetto, nell’ambito del programma Erasmus, mira ad abbattere barriere e a creare linguaggi universali attraverso arti quali il teatro, la danza, la musica, le arti plastiche. Il gruppo bulgaro, che alloggerà presso la sede della Croce Rossa di Ghilarza, assisterà alle esibizioni dei due gruppi folk di Ghilarza, Onnigaza e Su Carruzzu, e del musicista Matteo Scano. «Il progetto Special Arts dà a me e agli alunni di Ghilarza l’opportunità di conoscere realtà diverse dalla nostra in un intenso scambio formativo. È sempre importante ampliare le proprie conoscenze e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità europea aperta, accogliente, inclusiva e solidale», afferma la docente Valeria Manca. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il via libera al Senato, slitta il pronunciamento della Camera

Il Governo blinda il suo decreto I comitati: norme da impugnare

Domani il voto di fiducia sul provvedimento 
Lo. Pi.
Finanziaria

Cento milioni ai sindaci, si cerca l’intesa

Il Cal insiste: «Subito in manovra». Centrodestra d’accordo, maggioranza ancora divisa 
Roberto Murgia
L’emergenza

Cervi e cinghiali, incubo sulle strade

Durante gli ultimi due anni tre morti a Pula, Ploaghe e Illorai 
Luigi Almiento
L’inchiesta

Un’enorme distesa di marijuana

Tra Orani e Sarule la più grande coltivazione scoperta nell’Isola: 4 arresti 
Fabio Ledda