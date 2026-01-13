Special Arts con gli studenti bulgari 

Nuova opportunità di confronto e crescita alla scuola secondaria di primo grado di Ghilarza. Dal 12 al 17 gennaio 8 alunni della Bulgaria, accompagnati dai loro insegnanti ed educatori, insieme a 8 alunni della I e della II B delle Medie di Ghilarza coordinati dalla professoressa Valeria Manca, saranno impegnati nel laboratorio “Special Arts- Arti per l’inclusione” con le attrici Sabrina Barlini e Gloria Uccheddu dell’associazione Le Voci di Astarte e Sara Capanna della compagnia Animali celesti.

Il progetto, nell’ambito del programma Erasmus, mira ad abbattere barriere e a creare linguaggi universali attraverso arti quali il teatro, la danza, la musica, le arti plastiche. Il gruppo bulgaro, che alloggerà presso la sede della Croce Rossa di Ghilarza, assisterà alle esibizioni dei due gruppi folk di Ghilarza, Onnigaza e Su Carruzzu, e del musicista Matteo Scano. «Il progetto Special Arts dà a me e agli alunni di Ghilarza l’opportunità di conoscere realtà diverse dalla nostra in un intenso scambio formativo. È sempre importante ampliare le proprie conoscenze e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità europea aperta, accogliente, inclusiva e solidale», afferma la docente Valeria Manca. ( a.o. )

