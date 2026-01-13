Sparisce il Corpo di Polizia municipale 

Non ci sono più i requisiti numerici per la riduzione del personale, a Portoscuso non ci sarà più il Corpo della Polizia municipale. Ovviamente le funzioni di polizia locale nella vigilanza e controllo del territorio continueranno: con questa decisione viene meno la figura del comandante del Corpo mentre le 5 unità attuali continueranno a svolgere il servizio. «Tale numero – si legge nella delibera di Giunta – risulta inferiore al limite di 7 unità previsto dalla normativa statale e regionale. La situazione attuale non consente di assicurare la presenza di un Corpo di Polizia municipale strutturato, continuativo ed efficace né conforme ai requisiti organizzativi e funzionali previsti dalla legge». Il Corpo era nato in funzione soprattutto dell’attività del polo industriale pienamente operativo che richiedeva interventi e controlli che andavano ben oltre la semplice vigilanza sul paese. Sempre alle dipendenze del Comune, aveva una sua organizzazione interna ed era diretto da un comandante. E così è stato fino a questi giorni, anche se il numero di vigili è diminuito progressivamente, tra cessazioni e mancati reintegri. «Abbiamo preso atto della situazione, non c’erano più i numeri – dice il sindaco Ignazio Atzori – per il futuro serviranno ulteriori figure, che abbiano funzione operativa nella vigilanza e nel controllo del territorio comunale».

