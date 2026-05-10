Spari in una casa a Pirri, scatta l’allarme ma la pistola è a salve 

Momenti di paura e preoccupazione a Pirri. L’allarme è scattato nella zona di via Italia dopo le 13. A spaventare i residenti sarebbero stati alcuni rumori di sparo di una pistola all’interno di un’abitazione. Sul posto è intervenuta una volante della polizia con un’ambulanza del 118, ma alla fine secondo quanto ricostruito dagli agenti non ci sarebbe stata nessuna arma da fuoco. A sparare, infatti, sarebbe stata una pistola a salve.

Fortunatamente dunque nessuna conseguenza e nessun ferito, come in un primo momento si temeva, motivo per cui era stato allertato anche il 118. È arrivata un’ambulanza medicalizzata per ogni evenienza, ma fortunatamente l’intervento del personale sanitario non è stato necessario.

Gli agenti della polizia hanno identificato il ragazzo che avrebbe utilizzato la pistola a salve. Definita la situazione e ricostruito l’accaduto, l’allarme è così rientrato senza particolari ripercussioni se non la preoccupazione tra i residenti di Pirri, nella zona di via Italia, anche per il passaggio della volante della polizia e dell’ambulanza.

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