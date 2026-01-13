Sorpreso mentre brucia rifiuti a due passi da viale Marconi: denunciato 

È stato sorpreso mentre bruciava rifiuti nella località di Terramaini, vicino a viale Marconi. Colto in flagranza dal Corpo Forestale, l’uomo è stato denunciato per la combustione illecita di spazzatura, in gran parte indifferenziata. Dopo l'identificazione, non è risultato neanche iscritto alla Tari ed è stato di conseguenza anche segnalato al Comune per eventuali provvedimenti di competenza.

Sono invece ancora in corso e in fase di approfondimento le responsabilità a carico dei commercianti di due attività produttive. Durante le indagini, è stato riscontrato, da parte degli esercenti, lo smaltimento e l'incenerimento di una consistente quantità di rifiuti di varia natura, inclusi pericolosi e speciali, come contenitori di vernici e diluenti, e perfino carcasse di animali, nello specifico di ovini.

Il Corpo Forestale, impegnato in vari interventi, continua a ricevere segnalazioni di attività illecita di smaltimento dei rifiuti ed evidenzia inoltre un uso irregolare del territorio anche sotto il profilo urbanistico, con una rilevante attività di edificazione abusiva, favorita dal progressivo abbandono delle campagne e dal disinteresse, talvolta inconsapevole, dei proprietari.

