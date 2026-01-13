VaiOnline
Forestale.
14 gennaio 2026 alle 00:31

Sorpreso mentre brucia rifiuti a due passi da viale Marconi: denunciato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato sorpreso mentre bruciava rifiuti nella località di Terramaini, vicino a viale Marconi. Colto in flagranza dal Corpo Forestale, l’uomo è stato denunciato per la combustione illecita di spazzatura, in gran parte indifferenziata. Dopo l'identificazione, non è risultato neanche iscritto alla Tari ed è stato di conseguenza anche segnalato al Comune per eventuali provvedimenti di competenza.

Sono invece ancora in corso e in fase di approfondimento le responsabilità a carico dei commercianti di due attività produttive. Durante le indagini, è stato riscontrato, da parte degli esercenti, lo smaltimento e l'incenerimento di una consistente quantità di rifiuti di varia natura, inclusi pericolosi e speciali, come contenitori di vernici e diluenti, e perfino carcasse di animali, nello specifico di ovini.

Il Corpo Forestale, impegnato in vari interventi, continua a ricevere segnalazioni di attività illecita di smaltimento dei rifiuti ed evidenzia inoltre un uso irregolare del territorio anche sotto il profilo urbanistico, con una rilevante attività di edificazione abusiva, favorita dal progressivo abbandono delle campagne e dal disinteresse, talvolta inconsapevole, dei proprietari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il via libera al Senato, slitta il pronunciamento della Camera

Il Governo blinda il suo decreto I comitati: norme da impugnare

Domani il voto di fiducia sul provvedimento 
Lo. Pi.
Finanziaria

Cento milioni ai sindaci, si cerca l’intesa

Il Cal insiste: «Subito in manovra». Centrodestra d’accordo, maggioranza ancora divisa 
Roberto Murgia
L’emergenza

Cervi e cinghiali, incubo sulle strade

Durante gli ultimi due anni tre morti a Pula, Ploaghe e Illorai 
Luigi Almiento
L’inchiesta

Un’enorme distesa di marijuana

Tra Orani e Sarule la più grande coltivazione scoperta nell’Isola: 4 arresti 
Fabio Ledda