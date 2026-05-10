societari cadetti: Titolo alla Ichnos 

C'è il doppio esordio di Laura Frattaroli con la maglia delle Fiamme Oro e negli 800 metri nel passato weekend dell'atletica leggera, con la doppietta dell'Ichnos Sassari ai societari under 16. Il tutto al “Rafaele Piras” di Quartucciu nel corso del Memorial Gepi Spanedda organizzato dall'Atletica Selargius per la Fidal.

Nei societari, l'Ichnos si è imposta con 9529 punti tra le Cadette su Amsicora (9278) e Cus Cagliari (7521) e ancora più nettamente tra i Cadetti, dove il sodalizio presieduto da Gianfranco Sechi con 9946 punti ha staccato Libertas Campidano (7177) e Olympia Villacidro (6416).

Dal punto di vista individuale migliore prestazione regionale cadetti per Leonardo Taris (Nuova Atl. Sestu) nei 1200 metri siepi chiusi in 3'26"53 (precedente 3'27"43 di Lorenzo Arba, Liberrtas Capidano) e buon 3'06"35 di Caterina Ledda (Atl. Valeria Decimomannu) nonostante una partenza troppo veloce e il crollo nel finale.

Gare extra

Nelle gare extra Elisa Marcello (Cus Cagliari) mantiene lo scettro della velocità isolana correndo i 200 controvento in 24”07 davanti a Laura Frattaroli (Fiamme Oro, 24”45, pb) e Aurora Aresu (Tespiense Quartu, 24”90, pb). Ieri esordio di Frattaroli negli 800 metri in 2'14”08. Nel lancio del martello Juniores personale per Giovanni Dolis (Cus Cagliari) con 50,53 metri.



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