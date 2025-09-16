VaiOnline
Arbus.
17 settembre 2025 alle 00:22

Siccità, arrivano i rimborsi della Regione per 45 allevatori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Emergenza idrica: 41mila euro al Comune di Arbus. Sono i fondi dell’assessorato regionale all’Agricoltura che, tramite l’Agenzia Laore, sono stati destinati a 45 aziende di allevamento del territorio, 5 gli esclusi dal bando per mancanza dei requisiti. Il contributo è a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli interventi emergenziali a causa della siccità che ha colpito il settore nel 2024, in particolare le maggiori spese per l’acquisto di foraggi, mangimi e altri alimenti per il bestiame. Spetta ora al Comune erogare il “bonus” ai beneficiari inclusi nella graduatoria, si terrà conto dei criteri di proporzionalità rispetto alle perdite subite dalle singole imprese, c’è tempo fino al 31 dicembre per la riscossione.

«Iniziative come queste – dice l’assessore all’Agricoltura, Sara Vacca – a favore degli allevatori, custodi dell’ambiente, impegnati anche a mantenere la produttività agricola, favoriscono e incentivano da una parte il lavoro e dall’altra rafforzano le azioni per contrastare l’abbandono dei terreni, anche grazie a iniziative e incentivi regionali. La siccità ha creato molti danni nel nostro territorio, il peso delle spese sostenute per interventi emergenziali è stato notevole». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 