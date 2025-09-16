VaiOnline
Decimomannu.
17 settembre 2025 alle 00:23

Si rompe una condotta idrica, via Toscana di nuovo allagata 

A meno di due settimane dall’ultimo intervento di riparazione della condotta idrica in via Toscana a Decimomannu, il quartiere si è svegliato anche ieri mattina con un fiume di acqua e fango in una strada, via Toscana, recentemente asfaltata a nuovo.

Proprio per questo la sindaca Monica Cadeddu si era già detta decisa a intervenire: «I cittadini hanno diritto a più tutela e lo stesso vale per le risorse pubbliche. I Comuni hanno enormi difficoltà a reperire fondi e quando investiamo per migliorare le strade del paese non è tollerabile che, dopo poche settimane, quell’asfalto venga distrutto a causa di problemi che devono essere affrontati in maniera strutturale e definitiva, non con riparazioni continue».

A nulla è valsa l’ordinanza firmata a fine agosto con cui Cadeddu intimava ad Abbanoa di provvedere con la massima urgenza, e comunque entro 10 giorni, di porre rimedio alle gravi situazioni di incuria e degrado del territorio e ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità e di igiene pubblica e ambientale. In caso di inottemperanza, si leggeva nell’ordinanza, il Comune avrebbe presentato denuncia per danno erariale all’autorità giudiziaria.

Intanto le squadre di Abbanoa si sono messe subito al lavoro per eseguire un intervento di manutenzione urgente sulla condotta dove è stata individuata e isolata la dispersione. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

