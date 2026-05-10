Sarroch e Sulcitana, sarà spareggio per il paradiso 

San Vito 0

Giov. Sarroch 2

San Vito : S. Sanna, Murru (89’ Lisci), Zugliani, Frigau, Utzeri, Massessi (87’ Melis), F. Cannas (75’ Vargiu), Cappai (68’ Fanni), M. Zinzula, F. Zinzula, Todde (82’ Murru). Allenatore Padiglia.

Giov. Sarroch : Marongiu, Meloni, Sirigu, Livesi, Andruetto, Mura (77’ Floris), F. Sanna (78’ Stochino), Amorati, Giacoboni (89’ Pisu), M. Cannas (70’ Balistreri), Porcu. Allenatore Falco.

Arbitro : Palmeri di Cagliari.

Reti : 67’ M. Cannas, 82’ Meloni.

Con due reti nella ripresa la Gioventù Sarroch supera 2-0 il San Vito al “Santa Maria” e chiude il campionato al primo posto a pari merito con l’Accademia Sulcitana. Per la squadra allenata da Falco sarà quindi spareggio decisivo per la promozione. Davanti a una bella cornice di pubblico, le due formazioni hanno dato vita a una gara intensa ed equilibrata. Il San Vito, già salvo da tempo e protagonista di una stagione positiva, ha affrontato la capolista senza timori disputando una buona prova. Nel primo tempo poche emozioni. La partita si sblocca al 67’: cross dalla sinistra e Matteo Cannas, da pochi passi, batte Samuele Sanna. Il San Vito prova a reagire, ma all’82’ arriva il raddoppio della Gioventù Sarroch con Meloni, bravo in una mischia in area. Nel finale, prima Fanni trova la grande risposta di Marongiu, poi il neoentrato Vargiu impegna ancora il portiere ospite.

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