Sant’Efisio, la festa di fede Oggi la processione a Nora 

Entrano nel vivo i festeggiamenti organizzati dalla Confraternita, dalla parrocchia e dal Comune per celebrare il martirio di Sant’Efisio. Dopo il rito della vestizione del simulacro avvenuto il primo giorno delle celebrazioni, oggi alle 16, nella parrocchia di San Giovanni Battista, si terrà la cerimonia dell’imposizione degli ex voto sul simulacro del santo: alle 17,30 verrà celebrata la messa e a seguire il simulacro verrà condotto in processione per le vie del paese per poi raggiungere la chiesetta di Nora.

Alla processione parteciperanno i gruppi folk, i miliziani di Sant’Efisio di Stampace, i suonatori di launeddas dell’Orchestra popolare di Orlando Mascia e la banda musicale di Pula. All’arrivo a Nora, solenne benedizione eucaristica, a seguire lo spettacolo pirotecnico e dalle 22 la veglia di preghiera.Domani alle 7,30 messa in parrocchia, messa solenne alle 11 a Nora e processione verso gli scavi archeologici: alle 17 ritorno in corteo verso la chiesa parrocchiale dove all’arrivo verrà celebrata una messa solenne. Chiuderà i festeggiamenti la messa celebrata domenica alle 18,30 in parrocchia.Una festa più intima, lontano dal folclore e dalla grande folla del primo maggio, quella che si celebra a Pula (e a Capoterra). Una festa di fede che oltre ai devoti sta richiamando anche tanti turisti.

