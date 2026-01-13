Sant’Antonio, rivoluzione del traffico 

Mentre prosegue l’iter per installare la telecamera che stanga chi passa con il rosso all’incrocio tra l’ex 554 e Pitz’e Serra, in città è pronta a partire una nuova rivoluzione del traffico.La zona interessata è una delle più caotiche, quella di Sant’Antonio e porterà alla modifica dei sensi di marcia e alla realizzazione di un maggior numero di parcheggi per andare incontro anche alle esigenze dei residenti.n ulteriore tassello per migliorare la viabilità e la sicurezza a cui seguiranno modifiche che riguarderanno anche altre zone. Ancora in discussione è anche il senso unico in viale Colombo, ipotesi che però continua a non piacere ai cittadini.

Cosa cambierà

In via Sant’Antonio sarà istituito il senso unico da via Lussemburgo a piazza IV Novembre e da via Fadda a piazza IV Novembre in direzione di quest’ultima: fino ad oggi le auto sono invece costrette a svoltare da via Fadda a via Monsignor Angioni per poi fare un giro tortuoso per raggiungere piazza IV Novembre. Questo comporterà una serie di modifiche in altri tratti di strada.

Via Bosa si potrà percorrere da via Sant’Antonio a via Principessa Yolanda in direzione di quest’ultima e via Alghero cambia il senso da via Sant’Antonio a via Palermo. Modifiche che consentiranno di ricavare più parcheggi in via Sant’Antonio dove adesso regna il caos a tutte le ore del giorno.Ancora il tratto da via Fadda a via Monsignor Angioni diventa a senso unico in direzione via Marconi.«Tutte modifiche» spiegano dagli uffici della Polizia locale, «che mirano a spostare i flussi di traffico in una certa direzione con lo scopo di evitare code e migliorare la circolazione con una maggiore sicurezza sia per gli automobilisti che per i pedoni».

Viale Colombo

Più complessa appare invece l’ipotesi ventilata di istituire il senso unico in viale Colombo con direzione dal Poetto a viale Marconi.«Sono contrario», commenta Ugo Claudio Scarpa 82 anni, «perché comunque si creerebbe l’ingorgo. Via Turati non mi sembra strada adatta a reggere tutto il traffico in arrivo da viale Marconi per poi dirottarlo verso via Della Musica». Dello stesso avviso anche Adolfo Suergiu, 86: «Abito in via Nenni che già è un caos tutti i giorni figuriamoci con il senso unico in viale Colombo. Le auto sono troppe c’è poco da fare, alla fine conviene lasciare tutto com’è». E ancora Luciano Tocco 78: «Se proprio vogliono mettere in sicurezza devono cambiare le fasi del semaforo perché tra via Nenni e viale Colombo il verde scatta contemporaneamente per auto e pedoni e non va bene. Ma il senso unico proprio non mi sembra una scelta azzeccata». La proposta era stata fatta anche anni fa, poi scartata proprio per il parere contrario di cittadini e commercianti.

