Salude & Trigu, 100 eventi per 66 centri 

I cento eventi di Salude & Trigu dopo la vetrina in Francia sono pronti a sbarcare negli Usa. L'edizione 2026 del network di manifestazioni nel Nord Sardegna potenzia a comunicazione fuori dai confini nazionali. La partnership col portale Visit Italy e la collaborazione con l'assessorato regionale al Turismo favoriscono la promozione degli eventi che riguardano ben 66 Comuni e impegnano oltre 250 giornate tra aprile e dicembre. La Camera di Commercio ha lanciato il bando: c'è tempo sino al 30 gennaio per presentare domanda (anche online sulla piattaforma) e aggiudicarsi un voucher che coprirà sino al 50% delle spese.

Il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti, ha spiegato: «La nostra strategia punta a mettere a sistema le eccellenze del Nord Sardegna, trasformando la cultura e le tradizioni in leve economiche concrete. Vogliamo che il brand Salude&Trigu sia riconosciuto a livello globale come sinonimo di accoglienza e autenticità, garantendo alle nostre imprese una visibilità che duri tutto l'anno».Confermato il budget da un milione di euro. Tre le fasce dei voucher: 18 mila, 9 e 4 mila euro. Gli eventi devono promuovere le produzioni tipiche e locali, il folklore, le arti visive, la musica, la letteratura e altre iniziative che coinvolgono le imprese e hanno ricadute sul turismo.

