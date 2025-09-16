VaiOnline
Decimoputzu
17 settembre 2025 alle 00:23

Sa Cruxitta, in fumo otto ettari  

Incendio nelle campagne di Decimoputzu, otto ettari andati in fumo nella località agricola di Sa Cruxitta. Dopo alcuni giorni di tregua, i piromani, con la complicità del maestrale, ieri pomeriggio sono nuovamente entrati in azione nelle già martoriate campagne del paese.

L’allarme è stato dato intorno alle 15,30, sul posto sono arrivate le squadre del Corpo forestale della stazione di Uta e i volontari della protezione civile “Santa Barbara”, di Capoterra. Il fuoco, partito del bordo di una strada, si è esteso attraverso i campi di stoppie arrivando a lambire alcuni filari di eucalipti e un oliveto, salvati grazie alla prontezza degli operatori antincendio. Fortunatamente indenni le diverse serre della zona, le fiamme sono state circoscritte e spente in tempo, anche con l’aiuto dei proprietari, intervenuti con i mezzi agricoli. L’incendio è stato domato intorno alle 17,30, ma l’attenzione rimane alta e s’indaga per risalire agli incendiari, che più volte hanno colpito in questa zona. (a. cu.)

