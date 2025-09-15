Ristorante di Tavolara: «abusi edilizi» 

Nove mesi di reclusione, è la richiesta della pm Franca Cabiddu per l’imprenditore Carlo Grillotti, gestore del noto ristorante di Tavolara (di proprietà di Maddalena Bertoleoni) La Corona. La rappresentante dell’accusa ieri pomeriggio ha fatto le sue richieste alla giudice Silvia Campesi per una vicenda che risale al 2021, quando nell’isola vennero fatti dei controlli su alcuni edifici. Secondo la Procura di Tempio, il ristorante è stato ampliato senza le necessarie autorizzazioni (cucina, pavimentazioni e tettoie). Nel capo di imputazione si fa riferimento anche presunte violazioni nell’utilizzo di un’area demaniale. Ieri ha parlato anche il penalista Agostinangelo Marras, difensore di Grillotti, che ha escluso fatti di rilevanza penale e ha spiegato che il suo assistito non era gestore della struttura all’epoca delle presunte violazioni. La sentenza è prevista per il 13 ottobre, il Comune di Olbia ha respinto la richiesta di sanatoria per alcuni dei presunti abusi.

