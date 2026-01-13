VaiOnline
Sinnai.
14 gennaio 2026 alle 00:30

Rifiuti, novità per la raccolta 

Al via dal 23 gennaio prossimo il servizio mensile di raccolta porta a porta degli abiti usati per tutte le utenze domestiche del centro urbano di Sinnai. Possibile il conferimento di abbigliamento (camicie, magliette, pantaloni, biancheria),appotti, guanti, cappelli, indumenti in pelle. E, ancora,tessuti come tovaglie, lenzuola, asciugamani e coperte. Il tutto potrà essere conferito in busta chiusa da 70 litri, trasparente o semi-trasparente (una busta per utenza), lasciata la sera prima o entro le ore 6 del giorno di raccolta, ognuno vicino al proprio numero civico.

Non si raccolgono calzature, peluche, rifiuti contaminati o multimateriale. Le calzature vanno nel secco, i peluche dipende dalla dimensione, sempre secco se entrano nel mastello, altrimenti ingombranti. Il servizio si aggiunge al conferimento all’ecocentro di Bucca Arrubia. Resta operativa la app "Separiamo" della Cosir con tutte le informazioni per una corretta differenziata.Un nuovo servizio voluto dall’amministrazione comunale e che verrà assicurato sempre dalla Cosir che gestisce l’intero servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Sinnai attraverso, come detto, una raccolta al mese. (r. s.)

