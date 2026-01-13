Provincia, ecco le deleghe 

L’idea è che venerdì 23, in occasione dell’assemblea dei sindaci, sia pronta una mappa che investa di incarichi i dieci consiglieri provinciali. Alessio Seoni, presidente dell’ente risorto pensa che questo sia il primo mattoncino per far correre la Provincia verso nuovi traguardi.

Con spirito di coesione e una certezza: nessuno resterà senza delega. Ciascun consigliere (senza indennità) avrà il suo da fare nel processo di crescita (e tutela) del territorio.

Giostra di incarichi

Anche se con qualche settimana in più d’attesa, con inconvenienti amministrativi dovuti alla partita delle risorse in corso con la Provincia di Nuoro, Seoni è pronto ad assegnare le deleghe. «Saranno dieci», dice il presidente. Una conferma a quelle che, sinora, sono state soltanto indiscrezioni filtrate dai partiti. A Francesco Carta, esponente dei Riformatori, consigliere comunale di Gairo e possibile candidato sindaco, il presidente affiderà la Viabilità. Una sorta di assessore ai Lavori pubblici. Per Carlo Lai, sindaco di Jerzu con tessera Pd, sono pronte le deleghe al Bilancio, patrimonio e personale. L’altro sindaco che siede nell’assise provinciale, Lodovico Piras (Girasole), anch’egli con casacca Dem, sarà il punto di riferimento per l’Ambiente. Mara Mascia, figura di spicco della segreteria di Forza Italia, di cui è vicesegretaria provinciale, e presidente del Consiglio comunale di Tortolì, avrà la delega all’Istruzione e all’Edilizia scolastica.

Gli altri nomi

Luca Mameli, avvocato e vicesindaco di Loceri, sarà il delegato provinciale per Turismo e cultura. Stefania Vargiu, consigliere comunale di maggioranza a Tortolì e storica esponente di Fratelli d’Italia, partito che non vuole etichette in sede provinciale, avrà i Servizi sociali. Avranno quasi certamente una delega (restano da distribuire, fra le altre, Sanità e Lavoro) anche Marco Pinna (Arzana), Gianni Perotti (Lanusei), Cristiana Campetella (Seui) e Fabrizio Porrà (Tortolì).

