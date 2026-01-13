VaiOnline
Lanusei.
14 gennaio 2026 alle 00:28

Provincia, ecco le deleghe 

Un incarico a ciascuno dei consiglieri eletti, a Carta la viabilità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’idea è che venerdì 23, in occasione dell’assemblea dei sindaci, sia pronta una mappa che investa di incarichi i dieci consiglieri provinciali. Alessio Seoni, presidente dell’ente risorto pensa che questo sia il primo mattoncino per far correre la Provincia verso nuovi traguardi.

Con spirito di coesione e una certezza: nessuno resterà senza delega. Ciascun consigliere (senza indennità) avrà il suo da fare nel processo di crescita (e tutela) del territorio.

Giostra di incarichi

Anche se con qualche settimana in più d’attesa, con inconvenienti amministrativi dovuti alla partita delle risorse in corso con la Provincia di Nuoro, Seoni è pronto ad assegnare le deleghe. «Saranno dieci», dice il presidente. Una conferma a quelle che, sinora, sono state soltanto indiscrezioni filtrate dai partiti. A Francesco Carta, esponente dei Riformatori, consigliere comunale di Gairo e possibile candidato sindaco, il presidente affiderà la Viabilità. Una sorta di assessore ai Lavori pubblici. Per Carlo Lai, sindaco di Jerzu con tessera Pd, sono pronte le deleghe al Bilancio, patrimonio e personale. L’altro sindaco che siede nell’assise provinciale, Lodovico Piras (Girasole), anch’egli con casacca Dem, sarà il punto di riferimento per l’Ambiente. Mara Mascia, figura di spicco della segreteria di Forza Italia, di cui è vicesegretaria provinciale, e presidente del Consiglio comunale di Tortolì, avrà la delega all’Istruzione e all’Edilizia scolastica.

Gli altri nomi

Luca Mameli, avvocato e vicesindaco di Loceri, sarà il delegato provinciale per Turismo e cultura. Stefania Vargiu, consigliere comunale di maggioranza a Tortolì e storica esponente di Fratelli d’Italia, partito che non vuole etichette in sede provinciale, avrà i Servizi sociali. Avranno quasi certamente una delega (restano da distribuire, fra le altre, Sanità e Lavoro) anche Marco Pinna (Arzana), Gianni Perotti (Lanusei), Cristiana Campetella (Seui) e Fabrizio Porrà (Tortolì).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il via libera al Senato, slitta il pronunciamento della Camera

Il Governo blinda il suo decreto I comitati: norme da impugnare

Domani il voto di fiducia sul provvedimento 
Lo. Pi.
Finanziaria

Cento milioni ai sindaci, si cerca l’intesa

Il Cal insiste: «Subito in manovra». Centrodestra d’accordo, maggioranza ancora divisa 
Roberto Murgia
L’emergenza

Cervi e cinghiali, incubo sulle strade

Durante gli ultimi due anni tre morti a Pula, Ploaghe e Illorai 
Luigi Almiento
L’inchiesta

Un’enorme distesa di marijuana

Tra Orani e Sarule la più grande coltivazione scoperta nell’Isola: 4 arresti 
Fabio Ledda